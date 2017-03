Trip ni Kris, subok lang kung magki-click

SURE na ang pagbabalik telebisyon ng Queen Of All Media na si Kris Aquino sa GMA 7. Pero TV special lang ito at block timer. Dalawang Linggo lang tatakbo ang show sa loob ng dalawang oras.

Ang malinaw ay bayad na ang producer niya sa Kapuso Network para sa Trip Ni Kris.

Pagkatapos ng Kapuso Mo, Jessica Soho ipalalabas ito.

One-shot deal lang ang travel show special ni Kris. Kumbaga, susubukan lang nila. ‘Pag nag-click ay posibleng sundan pa.

Nakatakda rin ang meeting niya sa mga bosses ng Kapuso Network at umaasa siya na pumayag sila sa deal na gusto nilang mangyari.

Talbog!

TALBOG – Roldan Castro