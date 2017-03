Lambingan nina Alden at Maine, ‘di kapani-paniwala

MARAMI ang nakakapansin na parang for cinematic purposes lang ang paglalambingan nina Alden Richards at Maine Mendoza sa Destined To Be Yours. Malaki tuloy ang epekto nito sa mga manonood.

Halata kasing walang feeling of love ang actor kay Maine. May nagbubuyo sa dalaga na idilat ang mga mata at hanapin ang tunay na nagmamahal sa kanya..

Kung minsan mahirap paniwalaan na isang super pogi tulad ni Alden ay mamahalan ang dalaga. Hindi ng aba nagkaroon na ng halimbawa sa relasyong Erich Gonzales at Daniel Matsunaga na nauwi rin sa hiwalayan? Hindi tumagal ang pag-iibigan ng dalawa.

Sa teleserye nina Alden at Maine, nabanggit ng mga televiewer na parang napanood na nila iyong pagsisibak ng kahoy at pag-igib ng tubig ni Alden. Kaya hindi makatotohanan ang eksenang napanood.

At paano masasabing matagal ng panahon ang kinukunang eksena eh kulay pula ang buhok ng nanay na ginagampanan ni Janice de Belen. Iyon ay simbolo ng makabagong panahon.

SHOWBIG – Vir Gonzales