Noven Belleza, wagi sa ‘Tawag ng Tanghalan’

ITINANGHAL na grand champion ng Tawag ng Tanghalan ng It’s Showtime si Noven Belleza matapos manguna sa ginanap na pagtatanghal noong Sabado sa Resorts World Manila, Pasay City.

Sinasabing makapanindig-balahibo ang ginawang pagkanta ni Belleza, isang rice farmer, kaya natalo ang mga katunggali niya at nakuha ang majority votes ng viewers at judges.

Kinanta ni Belleza ang May Bukas Pa na siyang nagpasok sa kanya sa top three, bago ang maganda ring pagkakanta ng Air Supply medley.

Nakakuha siya mula sa kombinasyong boto ng judges at text votes ng 99.96% kaya natalo sina Sam Mangubat na siyang itinanghal na second at third naman si Froilan Canlas.

Nagwagi si Belleza ng P2-M cash prize, a recording contract, a brand-new house and lot, at iba pa.