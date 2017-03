Kris, wagi sa ‘pagpapalaki’ ng kinasangkutang aksidente

HOW true na exag ang kuwento mula sa bibig mismo ni Kris Aquino when she met a freak accident sa taping ng kanyang Trip ni Kris balik-TV program?

Ayon sa kanyang ipinost, isang metal fence sa lettuce farm sa Bongabon, Nueva Ecija ang lumanding sa kanyang paa na nagdulot ng pasa at pamamaga. Mabuti na lang at maunawain ang producer (teka, akala ba namin ay si Kris mismo ang produ nito na blocktimer ng GMA tuwing Sunday?) at pinagpahinga muna siya ng dalawang araw para magpagaling.

Hindi naman isang malaki at mabigat na bakod na yari sa bakal ang bumagsak sa kanya kundi lock ng tarangkahan ng metal fence.

So, kung totoo, ano ‘yon, hindi ba’t maliwanag na making mountains out of mole hills ang tawag doon?

Pero tanggapin natin ang katotohanan, it was the former Presidential Sister who figured in the accident. Kung ibang artista ‘yon, hindi ‘yon magiging isang big deal.

Ang isa pang newsworthy aspect sa pangyayaring ‘yon ay ang kaabang-abang na da return ni Kris sa TV. Kung gimik man ‘yon o hindi, Kris definitely nailed it as in nagtagumpay siya effortlessly.

Personally, kami man ay excited na ring mapanood ang hitad (ang hitad daw, o!) as she takes TV by storm again. Na-miss din namin ang kanyang kaartehan, and for sure, kayo rin naman, ‘no!

HOT, AW! – Ronnie Carrasco III