Jessy, very casual at relaxed ‘pag nasa bahay ni Ate Vi

SA isang panayam kay Congw. Vilma Santos-Recto, sinabi niya na madalas bumisita sa bahay nila si Jessy Mendiola na girlfriend ng anak niyang si Luis Manzano.

“Kapag Sunday nagdi-dinner sila rito sa bahay, and that’s the time na nagkakaroon kami ng pagkakataon na mag-usap-usap, ‘yung family bonding ba?”kuwento ni Ate Vi.

Ayon pa sa award-winning actress, maganda ang pakikitungo nila ni Jessy sa isa’t isa, pero aminado siyang kinikilala pa niyang mabuti ang dalaga. Ito ay sa kabila ng balitang may ilangan sa dalawa. Wala raw talagang problema sa kanila. Kapag nasa bahay naman nila si Jessy ay at ease naman ito sa kanila.

“Very casual, relaxed naman siya.”

Dagdag pa ni Ate Vi, masaya ngayon si Luis sa piling ni Jessy.

“Ang pinaka-importante lang is nakikita mong masaya sila, masaya ang anak ko, at masaya si Jessy. Iyon ang importante sa akin.”

Speaking of Luis, hindi siya nagmamadaling pakasalan si Jessy.

“Our love story is very, very steady, but I’m not forgetting the fact she’s only 24. So para sa akin, I completely understand the fact that she still has so many responsibilities for herself, for her family. And I will never take that away from her,” sabi ni Luis.

MA at PA – Rommel Placente