Dance Squad, nagpaplano ng concert

NAPAKA-TAGUMPAY ng reunion ng isa sa sumikat na boy group sa bansa noong dekada ’90, ang Dance Squad (dancers and singers) na nabuo noong 1998 na ginanap sa Manang Colasas BBQ House sa Timog, Quezon City last February 25, hatid ng Ysa Skin and Body Experts, New Placenta, MY Phone, Hook Up, Hype Beat Clothing, Caps 4 All, Lokaltee Clothing, Juan Watawat, at Golocan Clothing.

Ilan sa dumalo sa naging miyembro ng Dance Squad sina Zyrus Robert “Fifth” Solomon, Rhean L. Sahagun, Eduard Dualo, Fritz Tibay, Neil Ebeo, Ryan Donaire, Deney Ebreo, Ross Tuazon, Ogie Gabuten, Romy-Botbot Bernard Poblacion-Daniel Paolo Sarmiento, Jhon G. Bagunas, BJ Galang, Feb Advincula, Anthony Bryan Moico, Emman Aguilar, Mark Joseph Paclian, Justin Merdegia-Raymond Mendieta, Ramon Hocog, Mark Lance Idos, Ryan Lusanta, Lucky Jeffrey Nasayao, Tosh Takeuchi, Jefferson Hidalgo, Joel Basilides—Dennis Sinner, Danilo Cubillan, Dennis Baydal, Michael Monses, Rowel Cruz, Larry Vinluan, Jerry Vinluan, Jordan Arambulo, Chester Carmona, Kenneth Mojica, Nino Fernandez, Ryan Donaire, Aryel Hirao, Kevin Molina, Laverne Mallari, Gerard Estrella, Paul Blanco at marami pang iba.

After ng reunion ay ang nagpaplano ang Dance Squad na magkaroon ng isang malaking konsiyerto ngayong taon.

(JOHN FONTANILLA)