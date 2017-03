Nagtangkang ‘pumatay’ sa death penalty sibak kay Alvarez (Rep. Arroyo una sa listahan)

KAHIT nailusot sa Kamara ang death penalty bill, tuloy ang sibakan blues sa mga bumoto ng “no” sa naturang panukalang batas.

Tiniyak ni House Speaker Pantaleon Alvarez, hindi siya uurong sa kanyang salita na sipain sa puwesto sa Kamara, ang mga hindi umayon sa pagbabalik ng parusang kamatayan.

Paniniguro niya, tatanggalin bilang Deputy Speaker si dating Pangulo at ngayon ay Pampanga Rep. Gloria Macapagal Arroyo, makaraan manindigang hindi dapat ipasa ang death penalty bill.

Aalisan din ng committee chairmanship ang mga miyembro ng Makabayan bloc na sina ACT Rep. Antonio Tinio sa Public Information Committee, Bayan Muna Rep. Carlos Zarate sa Natural Resources committee, at Gabriela Rep. Emmi de Jesus sa Poverty Alleviation committee.

Kasamang huhubaran ng posisyon sina Batangas Rep. Vilma Santos-Recto sa Civil Service and Professional Regulation committee, Sorsogon Rep. Evelyn Escudero sa Basic Education committee, Batanes Rep. Henedina Abad sa Government Reorganization committee, Quezon City Rep. Kit Belmonte sa Land Use committee, Dinagat Islands Rep. Kaka Bag-ao sa People’s Participation committee, Buhay Rep. Michael Velarde Jr., sa Overseas Workers committee, Amin Rep. Sitti Djalia Hataman sa Muslim Affairs committee, at si Occidental Mindoro Rep. Josephine Ramirez-Sato bilang miyembro ng Commission on Appointments.

(JETHRO SINOCRUZ)

ANTI-DEATH PENALTY

SOLONS HINANGAAN

PINURI ni Senator Bam Aquino ang 54 mambabatas, na bumoto kontra sa pagbabalik ng death penalty, kasabay nang pagtiyak na daraan ang panukala sa butas ng karayom sa Senado.

“Kahanga-hanga ang kanilang katapangan at ma-tibay na paninindigan laban sa death penalty,” wika ni Sen. Aquino, katatalaga lang bilang deputy minority leader.

“Nabigo man sila, hindi pa tapos ang laban dahil ina-asahan nating dadaan ang panukala sa butas ng kara-yom sa Senado,” dagdag ng senador.

Nakapasa ang panukalang ibalik ang death penalty sa Kamara, sa ikatlo at huling pagbasa makaraan makakuha ng 216 boto.

Bago rito, hinikayat ni Sen. Bam ang Senado na hayaang dumaan sa tamang proseso ang panukala.

“Kailangang dumaan sa tamang debate at tamang proseso ang panukala, at dapat mapa-kinggan ang lahat ng panig sa isyu,” wika ng senador, idinagdag na aktibong ma-kikilahok ang bagong mi-norya sa talakayan.

Dahil anim lang ang miyembro, sinabi ni Sen. Bam, hindi sapat ang boto ng minorya ngunit tiwala siyang boboto ang mga kapwa senador batay sa kanilang konsensiya.

“The minority votes clearly aren’t enough but I’m hoping there will be enough senators to vote this measure down. This should be a conscience vote and not done because of political affiliations,” giit ni Sen. Bam.

(CYNTHIA MARTIN)