Lascañas hinamon maglabas ng ebidensiya (Sa DDS operations)

HINAMON nina Senador Panfilo “Ping” Lacson at Senadora Grace Poe si confessed Davao Death Squad (DDS) chief, at dating SPO3 Arturo Lascañas, na magpresinta ng mga ebidensiya at testigong magpapatunay ng kanyang panibagong rebelasyon, makaraan pasinungalingan ang lahat nang nauna niyang mga pahayag.

Magugunitang noong 3 Oktubre 2016, unang humarap si Lascañas sa pagdinig ng Senado, ukol sa isyu ng extra judicial killings (EJK), at kanyang pinabulaanan na mayroong DDS, at inutusan sila ni Pangulo at noo’y Davao Mayor Dutete na pumatay ng ilang indibidwal, lalo ang mga sangkot sa ilegal na droga at gawain.

Ayon kina Lacson at Poe, hindi maaaring basta na lamang nag-aakusa si Lascañas sa Pangulo o kaninoman, nang walang ano mang kalakip na ebidensiyang ipakikita, at walang sino mang testigong nagpapatunay sa kanyang testimonya.

Sa kanyang pagharap, mariing pinabulaanan ni Lascañas na may nag-utos at nagbayad sa kanya para siraan si Pangulong Duterte, at bawiin ang nauna niyang testimonya. (NIÑO ACLAN)