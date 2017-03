22 new pres’l appointees itinalaga

ITINALAGA ni Pangulong Rodrigo Duterte si Sandiganbayan Associate Justice Samule Martires bilang bagong associate justice ng Korte Suprema.

Papalitan ni Martires si Justice Jose Perez, ang kauna- una-hang homegrown justice ng Supreme Court.

Inihayag din kahapon ng Palasyo, ang pangalan ng 21 appointee na itinalaga ni Duterte sa iba’t ibang puwesto sa pamahalaan.

Nangunguna sa listahan ang kontrobersiyal na dating propesor ng University of Sto. Tomas na si Jose David Lapuz bilang Presidential consultant for education and international organization.

Matatandaan, unang lumutang ang pangalan ni Lapus bilang chairperson ng Commission on Higher Education kapalit ni Patricia Licuanan.

Itinalaga ni Pangulong Duterte si Taguig Mayor Laarni Lopez-Cayetano bilang kinatawan ng local government sa Legislative-Executive Development Advisory Council, habang magiging kinatawan ng youth sector Legislative-Executive Development Advisory Council (LEDAC) si National Youth Commission chairperson Aiza Seguerra.

Maging ang sikat na furniture designer na si Kenneth Cobonpue ay itinalaga ni pangulong duterte bilang co-chairperson ng Central Visayas NEDA regional development council.

Itinalaga ng pangulo si Phivolcs Director Renato Solidum bilang undersecretary ng Department of Science and Technology.

Umugong ang pangalan ni dating Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) chairman, Atty. Francis Tolentino para sa Department of the Interior and Local Government (DILG), bilang kalihim ngunit hindi pa ito kinompirma ng Palasyo.

(ROSE NOVENARIO)