Robi, pinipilit maging okey

MUKHANG masaya naman si Robi Domingo. Wala sa mukha niya ang kalungkutan nang makita namin at makasalamuha sa I Can Do That grand media launch.

During the presscon kasi ay hindi nakaligtas si Robi sa entertainment media nang ungkatin ang hiwalayan nila ni Gretchen Ho a month ago. Sinabi naman ng binata na he’s okey at kailangang maging okey dahil na rin sa mahalaga sa binata ang kanyang trabaho at propesyon.

Sinabi nitong may mga bagay-bagay sa mundo na talagang sinusukat ang pagiging matibay.

Aminado naman siyang nasa hurting stage pa rin siya pero kailangan niyang maging matibay. Kailangan niyang magtrabaho and hoping that one day ay magiging okey din ang lahat.

Naging maboka naman ang binata sa pagsasabing masayang-masaya siya sa pagkakapisil bilang host ng reality show ng Kapamilya Network. ‘Yun na!

(DOMINIC REA)