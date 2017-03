Raymond Francisco, full time producer na

DIREK’S actors! Ngayon naman nag-full time sa pagpo-produce ang nakilala na rin sa larangan ng entablado, telebisyon, at pelikulang si RS o Raymond Francisco sa kanyang Frontrow Entertainment na maghahatid ng Bhoy Intsik ni Joel Lamangan next week sa mga SM Cinema.

Tumulong siya noon sa mga pelikulang gaya ng Buwaya, co-producer sa Kasal, at nagbigay naman ng pera sa Lorna at hindi naghintay ng ROI (return of investment) at ito nga ang ikaapat niyang pakikipagsapalaran.

Ang pagiging raw naman ng kanyang mga aktor ang nakapagpa-excite kay direk Joel sa nasabing proyekto.

“Hindi lahat ng nag-acting workshop eh, magaling! Nagka-award sina Nora Aunor at Vilma Santos. Hindi naman sila nag-workshop kahit kailan. Sino ba ang nagwo-workshop? Eh, ‘di ‘yung hindi magaling! Sa akin hindi na honest kasi ‘yung dumadaan sa ganoon. Nagpe-perform na lang sila. Raket ko noong araw ‘yang mag-workshop. Three days babayaran ka ng malaki. Roon ko nasabi na hindi lahat ng nagwo-workshop eh, mahusay. Mas nagagalit ako sa nale-late kaysa hindi makuhang akting. Sa dalawang ito, wala akong naging problema. Kaya tahasan kong nasabing nagagalingan ako kay Ronwaldo.”

Makikita natin ‘yan sa ipamamalas ng napansin na sa Pamilya Ordinaryo na si Ronwaldo. Wala ngang aasahang sexy scenes sa Bhoy Intsik sa pag-krus ng landas ng dalawang bagamundong con artists. At paano nila hinarap ang buhay ng magkasama!

HARDTALK – Pilar Mateo