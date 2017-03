Kabutihang loob ni Daniel, pinupuri

JUST heard many, many, positive comments from friends inside and out showbiz patungkol sa apo-apohan kong si Daniel Padilla.

Ayan na naman ako. Baka sabihin na naman ng mga basher ko na nagpapaka-feelingera na naman ako when it comes to my closeness sa pamilya nina Daniel Padilla at Queen Mother Karla Estrada.

Paulit-ulit ko lang sinasabi ito na hindi ko sukat akalaing ang batang nakikita kong payatot na nakalagay sa baby crib noon na guwapong-guwapo na ay magiging sikat na actor.

Actually, siya ang nagpatunay sa akin na ang buhay natin sa mundo ay talagang bilog. Meaning, minsan nasa ilalim at minsan naman ay nasa ibabaw.

Sabi pa ng isang nakausap kong kaibigan, kung kailan naman naging matured ni DJ (kung tawagin namin) ay lalo itong nagiging low profile, lalong naging marespeto sa kapwa, lalong naging malambing na lahat .

Saludo ako sa magagandang katangiang ito ng aking apo! Patunay lang na kung ano ang ini-enculcate na disiplina ng isang magulang sa mga anak ay nadadala ito hanggang pagtanda.

Nakatataba ng puso ang ganitong obserbasyon hindi ba Queen Mother Karla Estrada? Grabe! Gusto kong maluha while typing this column. Kaya ang biyaya ni Daniel, sobra, dahil mabuti siyang tao inside and out.

Well, alam kong sa ngayon palang ay inaabangan na rin ang teleserye nila ni Kathryn Bernardo. Ganoon din ang pelikulang sa ngayon palang ay pinag-uusapan na! Gow gow KathNiel!

(DOMINIC REA)