Hugot lines ni K Brosas, isinalibro

KAHAPON (Linggo), 4:00 p.m. ang book launching ng singer/comedienne na si K Brosas na may titulong K-Sabihan sa Robinson’s Place, Ermita Manila.

Sa mga hindi nakaaalam, maraming hugot lines at advises si K na nasa blog niya at dahil naipon na ito at hindi naman lahat ay nakababasa ay isinalin ito lahat sa libro sa halagang P175.

Suportado si K ng mga kasamahan niya sa industriya at Cornerstone Talent Management tulad nina Erik Santos, Jaya, Kyla, Pooh, Thor, Benj Manalo, Chokoleit, at Pokwang na nagbigay aliw sa mga nanood bago ang pormal launching at autograph signing sa mga bibili ng K-Sabihan book.

FACT SHEET – Reggee Bonoan