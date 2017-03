Yen kinilig sa kaguwapuhan ni Piolo, nahirapang makipagtrabaho

HANGGANG sa presscon ng Northern Lights: A Journey To Love na handog ng Regal Entertainment, Spring Films, at Star Cinema, kitang-kita ang pagkakilig at pamumula ni Yen Santos.

Aminado ang aktres na nahirapan siyang makipagtrabaho kay Piolo at sa ikaapat na araw pa bago siya napanatag.

“Opo, totoo pong hindi ako makatingin kay Piolo kaya nahirapan akong magtrabaho, ha ha ha. Kasi naman ang sobrang guwapo nito eh, ang hirap titigan.

“Siguro pang-apat na shooting day, doon pa lang ako nakatingin sa kanya ng maayos. At nakakailang takes po ako kasi nauuna ‘yung kilig doon sa mga eksena.”

Hindi rin itinago ni Yen na kinikilig siya sa aktor.”Opo kinikilig po ako sa kanya, hahaha,” na kitang-kita sa aktres habang sinasabi iyon dahil namumula ito.

At para mapanatag si Yen, sinabi Piolo na, ”pinatawa ko siya lalo, ha ha ha. Nakipagbiruan ako. Si Yen kasi mas marami ang tawa sa buhay niya kaysa malungkot. So, masarap siyang kasama. Tawa lang siya ng tawa kahit hindi nakakatawa, tatawa po siya.”

Sagot naman ni Yen, ”Kasi sobrang funny po nito (sabay turo kay Piolo). Akala ko noong una, sobrang seryoso po niya ‘pag nakasama mo na siya. ‘Yun pala, natural nang lumalabas sa kanya ang pagka-comedy niya, ‘yun po.”

Ang Northen Lights: A Journey To Love ay isang pelikulang maykurot sa puso ukol sa isang ama, isang babae, at isang bata, at ang kanilang paglalakbay sa paghanap sa tunay na pagmamahal.

Ipalalabas na ito sa Marso 29 at idinirehe ni Dondon Santos.

SHOWBIZ KONEK – Maricris Valdez Nicasio