Neil Perez, priority ang pagpu-pulis

NAKATSIKAHAN namin si Mr. International 2014 Neil Perez sa media launch ng Man Of The World na ginanap sa Aristocrat, Malate at sinabi nitong mas matimbang sa kanya ang pagiging pulis.

Ani Neil, gusto niyang sundan ang yapak ng ama na isang retired policeman na tumanggap ng mga achievement sa serbisyo. Puwede naman sa kanya ang lumabas sa teleserye tulad ng pagkakaroon nito ng guest role sa Princess In The Palace noon, Magpakailanman, at ilang TV guesting.

Hanggang guesting lang puwede si Neil kaya walang conflict sa kanyang work sa Special Aviation Security Group ng SWAT Manila.

And speaking of Man of the World, ginanap noong Thursday, February 23 ang media launch nito na magaganap sa July 26. Ito ang counterpart ng Miss Universe sa pamamahala ng Prime Event Productions Philippines Foundation, Inc. through Mr. Paolo Morris Galang, PEPPS President with pageant’s motto, Celebrating Masculinity with Responsibilty.

Maraming mga nagguguwapuhan at makikisig na mga kalalakihang contestants mula sa iba’t ibang bansa na dadalhin sa iba’t ibang tourist spots ng ‘Pinas. Ang ating Man of the World Philippines ay si Christopher Dulagan, isang PNP Police Inspector, CL-2016 at isang Igorot mula sa Sagada, Cordillera.

Aniya, kaya siya sumali dahil gusto niyang itaas at linisin ang imahe ng pulisya.

STARNEWS UPLOAD – Alex Datu