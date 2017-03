Marian, magtatayo ng negosyong flower shop

MARAMI ang hindi makapaniwala na inalis na sa bokabularyo ni Marian Rivera ang salitang ‘selos’.

Ang sabi, malaking tulong sa pagma-mature ng aktres ang pagkaroon ng pamilya at isang sobrang cute na anak, si Baby Zia. Alam ng lahat noon sa showbiz kung gaano siya kaselosa dahil may tsika noon na may aktres itong ikinulong sa loob ng CR dahil sa selos.

Ngayon, may tsikang medyo nagdye-jeling-jeling ito kay Andrea Torres na isa sa girls ng Alyas Robin Hood.

Agad namang nilinaw ng mom ni Baby Zia na naalis na nito ang selos sa katawan. Inamin nito na ang importante ngayon ay sa kanya umuuwi sa gabi ang asawang aktor.

Right attitude, kasal na sila ni Dingdong Dantes at may cutie baby na sila.

It’s nice to know na magpapatayo pala siya ng isang stress-free business na pagtutuunan nito ng panahon, isang flower shop dahil nakadiskubre ito ng isang pormula para umabot sa isang taon at puwedeng maka-dalawang taon pa bago malanta.

STARNEWS UPLOAD – Alex Datu