Jodi, magbabalik-MMK

WHAT are mother’s for? Siguradong madudurog ang puso ng mga manonood sa kuwento ng MMK (Maalaala Mo Kaya) sa Sabado, Marso 4, tungkol sa buhay ng isang inang dumaan sa maraming pagsubok!

Nagbebenta ng ipinagbabawal na gamut ang babaero niyang ama na umiwan din sa kanila. At ang naging kapalaran ni Marie ay nambubugbog naman na nilapastangan pa siya sa kalaunan. Naging baby maker siya at dito sinubok ng panahon ang katatagan niya bilang isang ina.

Ang mahusay na aktres na si Jodi Sta. Maria ang nagbabalik sa bakuran ng MMK para gampanan ang katauhan ni Marie kasama sina Maureen Mauricio, Raymond Bagatsing, Ahron Villena, at Lara Morena mula sa direksiyon ni Dado Lumibao at iskrip at saliksik nina Joan Habana at Arah Jell Badayos.

