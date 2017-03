Humingi kayo ng tawad

UMAANGAL ang mga taga-Liberal Party na sila raw ay ginigipit ng administrasyong Duterte dahil sa kanilang paninindigan laban sa extrajudicial killing, sa kasalukuyan ay itinataya ng naging sanhi ng kamatayan nang mahigit sa 7,000 pinaghihinalaang sugapa o tulak ng bawal na gamot.

Ito ang dahilan kaya ngayon ay humihingi sila ng suporta sa mga mamamayan na panindigan na mali ang EJK, na hindi ito ang tamang tugon sa problema ng bayan kaugnay sa bawal na gamot, mataas na krimen at talamak na korupsiyon sa pamahalaan.

Gayonman ay tila malamig ang bayan sa kanilang panawagan sapagkat marami ang naniniwala na sila ang puno’t dulo kung bakit malaganap ang EJK at kung bakit hating-hati ngayon ang mga mamamayan kahit nahaharap tayo sa panganib nang pagbabalik ng diktadura.

Ang kakuparan ng nagdaang dilawang pamunuan na tugunan ang mga nagbabagang isyu ng panahon at ang kawalan ng pakikipag-kapwa tao sa sambayanan ng mga bumubuo ng administrasyong Benigno Simeon Aquino III ang puno’t dulo kung bakit nahalal ang isang reaksiyonaryo ngunit popular sa mga lumpen proletaryo na administrasyong Duterte.

Dangan kasi sino nga ba naman ang hindi masusuya sa halos kawalan ng aksiyon ni Aquino at kanyang mga alipores sa pinsala sa mga mamamayan dahil sa ilang bagyo na nagdaan, problema sa trapik, LRT at MRT, mataas na krimen, korupsiyon at ilegal na droga? Sino ang hindi mabubuwisit a isang pangulo na mas inuna pa ang mga dayuhang negosyante kaysa salubungin ang bangkay ng 44 pulis na minasaker sa Mamasapano at aruin ang kalooban ng kanilang mga naulila?

Bukod dito, isipin na sa loob ng anim na taon nilang panunungkulan ay walang makabuluhang repormang naipatupad ang mga dilawan tulad halimbawa ng Repormang Agraryo kaya hayon hanggang ngayon ang Hacienda Luisita ay pag-aari pa rin ng pamilya Aquino. Hindi rin nila naisabatas ang naipangako ni Aquino na Freedom on Information. Tapos ngayon aasa sila ng suportang bayan?

Magtika muna kayo at HUMINGI NG TAWAD sa inyong mga kapalpakan bago kayo humingi ng suporta. Huwag ninyong patotohanan ang matagal nang usap-usapan sa kanto na talagang makakapal ang mukha ninyo.

USAPING BAYAN – ni REV. NELSON FLORES, Ll.B., MSCK