Erika Mae Salas, proud maging bahagi ng concert ni Gerald Santos

SOBRANG saya ng newbie singer na si Erika Mae Salas sa pagiging bahagi niya ng forthcoming concert ni Gerald Santos titled Something New In My Life na gaganapin sa April 9, sa SM North EDSA Skydome. Special guest dito si Ms. Regine Velasquez at ang UP Concert Chorus.

“Sobrang saya ko po na magfo-front act po ako sa concert ni Gerald Santos with Ms. Regine Velasquez po sa April 9 sa SkyDome, animulang ssaad ni Erika Mae nang makapanayam namin recently.

Dagdag pa ng talented na singer, “Napakalaking karangalan po na mabigyan ng pagkakataong makasama ang isang Regine Velasquez at Gerald Santos sa isang pagtatanghal. Sino po ang hindi hahanga sa husay at galing nilang kumanta. Haligi na po si Ms. Regine sa industriya ng musika at si Kuya Gerald, isa siya sa pinakamamagaling na singer natin.”

Nag-audition ka ba rito?

Sagot ni Erika Mae, “Opo nag-audition po ako last Thursday Po. May production meeting po kami sa at doon Po malalaman kung ano ang gagawin namin.

“May another concert po ako on March 21, pero hindi ko pa po alam kung sinong makakasama ko po. Tapos, nominated po ako sa Global Web Radio Awards for Outstanding New Talent in Show Entertainment. Ito po ay headed by Mr. Jimmy Dee po, sa April 2 ito gaganapin sa Luxent Hotel po.”

Sa ngayon ay kaliwa’t kanan ang mga show ni Erika Mae. Last Nov. 30 ay magpapakitang gilas ang dalagita sa kanyang first solo show sa Conspiracy Garden Café. Ayon pa kay Erika Mae, after ng kasalukuyang school year ay tututukan na niya ang kanyang debut album at inaasahan niyang matatapos na ito very soon.

ALAM MO NA! – Nonie V. Nicasio