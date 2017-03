Balbon na desisyon ng Comelec first div sa Lim vs. Erap case

IPINAGWAGWAGAN ng kampo ni ousted president at convicted plunderer Joseph ‘Erap’ Estrada na ibinasura na ng Commission on Elections (Comelec) ang inihaing protesta ni Mayor Alfredo Lim laban sa kanya at sa mga tumayong miyembro ng City Board of Canvassers (CBC) kaugnay nang malawakang pandaraya at vote-buying sa Maynila noong 2016 elections.

Balbon ang resolusyon na ipinagmalaki ng kampo ni Erap (may petsang February 23) na pirmado nina Comelec First Division presiding Commissioner Robert Lim, Commissioners Luie Tito Guia at Rowena Guanzon na pare-parehong abogado pa man din pero mapagkakamalang hindi nag-aral ng batas ang sumulat.

Dalawang magkahiwalay na petisyon ang inihain ng kampo ni Mayor Lim laban kay Erap, DISQUALIFICATION at ANNULMENT OF PROCLAMATION.

Ibinase ang petisyon ng disqualification laban kay Erap sa malawakang vote-buying at pamumudmod ng donasyon, kabilang ang grocery bags na nagkakahalaga ng P350.00 sa 150,000 senior citizens at 3,532 computer tablets sa public school teachers noong kampanya para sa 2016 election sa Maynila, isang uri ng pandaraya sa halalan na ipinagbabawal sa Sec. 4 ng Omnibus Election Code.

Sa annulment of proclamation naman ay ibinase sa hindi pagbato ng resulta ng nabilang na boto mula sa mga presinto na dapat sana ay ipinadala sa canvassing board sa pamamagitan ng electronic transmission gamit ang internet, at ang minadaling proklamasyon kay Erap ng CBC kahit hindi pa ganap na natatapos ang pagbilang ng mga boto.

Ang sabi sa resolusyon ng cash, este, First Division ng Comelec: “When a petition for disqualification is filed before the proclamation of winners there are still candidates to disqualify. After the proclamation of winners, the parties are technically no longer candidates because the winners are already formally determined.”

Kung gano’n, para saan pa na ipinagbawal sa batas ang vote-buying o pamimili ng boto at panunuhol kung hindi na pala puwedeng tanggalin ang kandidato kapag naiproklama na kahit nandaya?

Hindi ang inihaing protesta ni Mayor Lim laban kay Erap ang lack of time kung ‘di ang Comelec mismo ang nagpatagal sa kaso.

Kung lack of time lang pala ang dahilan para ibasura ang petisyon at paboran ng Comelec si Erap, bakit pinatagal pa nila ang paglabas ng desisyon na petsa lang ang pagbabasehan?

Malaking kagaguhan!!!

IGNORANCE OF THE LAW

SA pagkakaintindi natin, ang desisyon ng Comelec sa pagbasura ng disqualification laban kay Erap ay angkop lamang sa mga kaso na kung tawagin ay ‘ab initio’ (from the start) at hindi sa mga paglabag sa mga batas na naganap sa panahon ng eleksiyon.

May katulad kasi na desisyon ang Supreme Court sa kung tawagin ay disqualification ab initio na inihain laban din kay Erap sa muling pagtakbo niya bilang pangulo noong 2010 presidential election.

Binalewala ang petisyon dahil ang disqualification laban kay Erap dahil natalo na siya kaya wala nang ididiskuwalipika sa kaso na pinasiyahan lamang ng Korte Suprema pagkatapos ng 2010 elections.

Ibig sabihin, puwedeng matanggal ang ipinadidiskuwalipikang kandidato kung siya ang nanalo sa eleksiyon.

Hindi kaya maakusahan ng ‘gross ignorance of the law’ ang mga opisyal ng Comelec na nagbasura sa inihaing petisyon ng kampo ni Mayor Lim laban kay Erap?

KASO, HINDI PA

PINAL NA TAPOS

KASABAY ng kanilang kuwestiyonableng pagbasura sa protesta ni Mayor Lim, inatasan ng Comelec First Division ang Legal Department na imbestigahan ang mga reklamo laban sa naganap na iregularidad na kagagawan ng kampo ni Erap.

Ito ang sadyang iniwasang isama sa press release ng kampo ni Erap na dapat ay binanggit dahil kasama rin sa desisyon/resolution ng Comelec, sa huling paragraph:

“The Law Department of this Commission is directed to examine evidence on record in this case and determine if a formal preliminary investigation is warranted for violations of election laws.”

Bukod diyan ay iaakyat pa ang kaso sa Comelec En Banc.

Abangan!!!

KALAMPAG – Percy Lapid