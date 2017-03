Yassi, physically fit para maging Darna

KAPANSIN-PANSIN ang maikling buhok that Angel Locsin is sporting these days. But is her new look a telling sign na hindi na nga sa kanya mapupunta ang papel na Darna?

Tulad ng alam ng marami, lampas-balikat ang haba ng nakalugay na buhok ng nasabing Mars Ravelo komiks character.

At kung ito ang trademark ni Darna, definitely, laglag na si Angel. Ano ‘yon, magwi-wig siya?

Usap-usapan na ang napipisil gumanap bilang superheroine ay si Yassi Pressman na kapipirma pa lang two-year exclusive contract sa ABS-CBN. Pero nang tanungin si Yassi ay wala pang pormal na alok sa kanya.

And why not? Malaking bentahe ni Yassi ay ang galing niyang sumayaw, meaning, she’s physically fit for the role. Her dancing prowess ay malaki ang maitutulong sa liksing hinihingi sa mga kilos ni Darna, bukod pa sa magandang pigura niya.

Buti rin at umaalagwa ang career ni Yassi na kung hindi pa nawalan ng show sa TV5 ay hindi pa mabibigyan ng mas challenging TV assignments.

Total artist ngang matatawag si Yassi who can do hosting, acting and dancing. Saan ka pa?!

