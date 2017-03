Toni, binara ang isang basher na umokray sa pagbabawas niya ng timbang

PINATULAN ng Home Sweetie Home star na si Toni Gonzaga ang kanyang mga basher dahil sa pagbabawas niya ng timbang. Ipinakita ni Toni na 96.8 pounds ang timbang niya pero nilagyan ito ng ibang kulay ng mga madidiwara.

Habang nababawasan ng timbang si Toni ay nadaragdagan naman ng bigat ang kanyang Baby Seve.

Ayon sa basher, hinusgahan si Toni na mas concerned ito sa katawan niya.

Pabarang sagot ni Toni, ”Talaga ba?” Nang magpaliwanag pa ang netizen, sinagot pa rin ni Toni ng ”and then?” ‘Yung isa namang basher ay sinagot ni Toni ng”ikaw na.”

May nagsabi rin na dapat ay may laman siyang kaunti dahil hindi rin magandang tingnan na sobrang payat dahil matured tingnan. Pero may nagtanggol din kay Toni na hindi naman sa pagiging vain at sexy kundi gusto niyang maging physically fit at healthy para sa kanyang baby. Mas concerned siya sa baby niya.

Boom!

TALBOG – Roldan Castro