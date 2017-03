NAGKASAKIT pala si Lovi Poe. Nagpapagaling na siya at nakahiga lang sa kama.

Ayon sa kanyang tweet: “It’s bad enough that I’m sick then accidentally ate some mushrooms which I’m allergic to. Pak! Gandang maga ang fez..”

Samantala, proud si Lovi dahil finalist ang Someone To Watch Over Me sa prestigious na 2017 New York Festivals sa World’s Best TV and Films. Nag-iisa itiong finalist ng Asia at Pilipinas.

Congrats!

ni ROLDAN CASTRO