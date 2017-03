Sheena Halili, Pambansang Bestfriend

HINDI ini-expect ng Kapuso actress na si Sheena Halili na magiging close sila ni Maine Mendoza na pareho nilang first time na magkatrabaho.

Magkasama ang dalawa sa teleseryeng Destined To be Yours kasama rin si Alden Richards na nagsimulang mapanood last February 27.

Ani Sheena, “Si Maine naman, hindi ko naman ine-expect.

“Sabi nga ni Juancho Trivino ‘Mayroon kaming Viber group ni Sheena, kaming dalawa lang.’

“Nakakatawa, Viber group, pero kaming dalawa lang.

“Sabi ni Maine, sama niyo naman ako.

“Sabi ko, ‘Ay, teka muna, iisipin ko muna Maine, ha, kung isasama ka namin?’

“Ako ‘yung admin, eh. Pero siyempre, joke lang ‘yun. So ‘yun, siyempre naman, ‘di ba. Hangang sa ayun naging close ko na siya.”

Marami nga ang nagsasabi na si Sheena na talaga ang title holder ng pagiging Pambansang Bestfriend ng mga bida sa teleserye dahil kung ilang beses na siyang naging BFF ng mga seryeng kanyang kinabibilagan at ang lahat ng mga nakakasama ay nagiging instant bestfriend niya talaga.

MATABIL – John Fontanilla