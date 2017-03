Jasmine, posibleng ma-in-love sa kapwa babae

ANG bilis ng panahon. Isang taon na pala ang relasyon nina Jasmine

Curtis-Smith at ang boyfriend niyang si Jeff Ortega. Nag-celebrate nga ang dalawa sa Japan.

So, hindi effect na i-connect pa si Jasmine kung posible bang pumatol siya sa kapwa-babae kahit tomboyan pa ang tema ng bago niyang pelikula.

“I just don’t think there is a restriction for me to fall in love with anyone,” pakli niya sa Tonight With Boy Abunda.

Bagamat gusto niya ang straight guys, hindi naman niya isinasara ang anumang posibilidad na puwedeng mangyari sa mundo.

Whew!

ni ROLDAN CASTRO