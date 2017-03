Arjo, na-miss kaeksena si Coco

NABITIN ang mga tagasubaybay ng FPJ’s Ang Probinsyano noong Lunes dahil hindi nagkita ng mata sa mata sina Cardo Dalisay (Coco Martin) at Joaquin Tuazon (Arjo Atayde) pero makapigil eksena pa rin ito dahil sa matitinding palitan nila ng putok.

Umarangkada sa ratings ang FPJAP dahil nagkamit ito ng 42.8% kompara sa katapat nitong Encantadia na nakakuha lang ng 25.8%.

Mas lalo pang nag-abang ang netizens sa aksiyonserye nina Coco dahil sa post ni Arjo na, “sa totoo lang namiss kita kaeksena bro. Masaya akong nakabonding uli kita. Bye-bye Joaquin na nga ba? Alamin mamaya sa #FPJAPBanggaan.”

Samantala, pagkatapos kunan ang eksenang naghahabulan ang grupo nina Cardo at Joaquin sakay ng kani-kanilang speedboat na kinunan sa Nayomi Resort sa Batangas ay idiniretso nila ito sa bonding moment.

Magkakasama ang Ang Probinsyano boys na naligo sa resort, ayon kay Arjo, “one of the best days of my life. @nayomiresort @dynamiteaquasports at definitely not a fake laugh,” habang nakalubog sila sa tubig.

May post din si Arjo kasama ang direktor nilang si Avel Sumpongco, “isa ka sa mga pinakamabait na taong nakilala ko direk, napakasarap mong kasama, at salamat sa pagalaga. Love you Direk Avel! Cheers more adventures for us! #TeamPromdi for life. enjoy your day!”

Anyway, ayaw pa ng netizens na matapos ang Ang Probinsyano, ma-extend kaya ulit ito?

FACT SHEET – Reggee Bonoan