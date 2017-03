Ara, kayang palakihin si Mandy

NOON pang member ng That’s Entertainment si Ara Mina’y marami na ang nakapunang she’s unlucky pagdating sa game called love.

Inakala ng kanyang friends na natagpuan na niya ang soulmate nang makipagrelasyon siya kay Mayor Patrick Meneses ng Bulacan. Kaso mo, walang kasalang naganap at kumalat na lang na nag-split na ang dalawa.

Ara is a fighter and a survivor. Patutunayan niyang kaya niyang palakihin ang two year old daughter na si Amanda Gabrielle (Mandy ang nickname) as a single parent.

Pero hindi niya isinasara ang pinto ng kanyang puso. Isang araw ay ibibigay din ni Lord ang kanyang forever. A guy who will love her and Mandy.

Sa Pinulot Ka Lang Sa Lupa ay siya si Mariz na ina ni Angeli (LJ Reyes) na ipinaampon ang anak para makipagrelasyon sa isang foreigner.

“In real life, ‘di mangyayari ito. Mas pipiliin ko ang aking anak kasi bigay siya sa ’kin ni God,” sabi ni Ara.

KUROT LANG – Nene Riego