Mojack, saludo sa kabaitan ni Ara Mina!

NAGKASAMA sa show sa Sibugay, Zamboanga ang singer/comedian na si Mojack at si Ara Mina recently. Ayon kay Mojack, sobrang nag-enjoy siya sa imbitasyon ni Board Member Mec D. Rillera.

Kuwento sa amin ni Mojack, “Inimbita po kami ni Board Member Mec D. Rillera para pasayahin lahat ng officials like Congressmen, Governors and Mayors doon po sa Zamboanga, Sibugay. Sa tulong din ng mag-asawang Lim para iregalo kami sa kanila at mapasaya ang mga kababayan po natin dito sa Mindanao.

“Habang nakasalang ako, nag-brownout po pero tuloy pa rin ako kahit walang mic. Pasigaw ang ginawa ko para marinig ako ng mga tao, kaya lalong nasiyahan at naghiyawan ang mga tao.”

Dagdag pa niya, “Fiesta po rito at ginanap sa City Hall ng Zamboanga, Sibugay… Kasama namin sina Jordan Herrera, Marco Gumabao, JC Tiuseco at si Ms. Ara Mina. Nagpapasalamat ako dahil first time ko rito pero yung alaga at security sa amin, sobrang secured kami at alam nila kung kailan ka puwedeng lumabas at saan dadalhin para sa safety namin ni Ara.

“Kaya we are thankful talaga nang sobra sa mga nag-alagang pulis patrol sa amin at kay Board Member Mec D. Rillera, na siya pa talaga ang sumundo sa amin sa airport, kasama sina Mr. & Mrs. Lim.

Sinabi rin ni Mojack na masayang kasama si Ara dahil sa kabaitan nito. “Hay naku sobrang enjoy po kami dito, sa sobrang enjoy namin dito with Ara, nag-request pa kami na sana makabalik kami ulit at nag-okay naman sila.

“Si Ara Mina naman bilang katrabaho, wala akong masabi sa kanyang kabaitan at nagkahulugan kaagad kami ng loob dahil like niya akong kasama sa work. Also, Ara is a very caring person, kaya masarap talaga siyang kasama.”

