Jasmine game sa lesbian role at kissing scene kay Louise sa “Bukas Pa”

Love ang importante kay Jasmine Curtis at ang kanyang craft bilang actor kaya gusto niyang i-try ang ibang role.

Kaya nang alukin siya to portray the role of Alex na isang lesbian sa “Baka Bukas” kasama si Louise delos Reyes, kahit medyo hesitate dahil required na may kissing scene siya with the same girl ay tinanggap ng magandang actress ang project.

Naging finalist last year ang nasabing film sa Cinema One Originals sa narrative category na tumanggap ng Audience Choice Awards. At masuwerte si Jasmine dahil ang pelikula niya ang kauna-unahang entry sa Cinema One Originals na ire-release ng Star Cinema.

Starting today ay showing na sa mga cinema nationwide and so far, maganda ang feedback nito sa netizens kaya’t malamang na marami ang magka- interes na panoorin ito. Samantala sa mini-presscon ni Jasmine at ng director ng “Baka Bukas” na si Samantha Lee, kasama ang isa pang release movie ng Star Cinema na “2 Cool 2 Be 4gotten,” ipalalabas naman ngayong March 15 ay maganda ang naging sagot ng younger sister ni Anne Curtis sa tanong kung bakit pumayag siya sa halikan nila ni Louise?

Sabi ng actress, nang pasukin niya ang pag-aartista na that time ay nasa high school pa siya ay may limitations talaga siya sa pagtanggap ng project. Off-limits sa kanya ang kissing scene pero dahil hindi naman torrid o agressive ‘yung ginawa nila ni Louise at maganda ‘yung material ay pumayag siya.

“When I first read the script pa lang, I was already game to do it,” sey ni Jasmine. “It’s my first time to play such a role, so I told Direk Sam Lee my apprehensions. She listened to me and in no time at all, we already started shooting it. It was easy because our brains seem to have this weird connection and we’re synchronized in what we both want to do in shooting a scene, what expressions my role as Alex have to convey to be convincing.”

Kumusta naman ang working relationship niya with Louise de los Reyes as her love interest sa movie at paano nila ginawa ‘yung kanilang kissing scene?

“It’s quite breezy from the first time we met to do script reading. Talagang nakipag-chikahan ako agad kasi we have to be believable as best friends and not just two actors who just met on the set. Soon we were talking about her life, she opened up about her dog, even her exes, and we’re more comfortable with each other at wala nang barrier. About the kissing scene, it’s the first time I had a kissing scene kasi I was only 15 when I joined showbiz and the rule talaga then was, no kissing scenes. Direk Sam Lee prepared us with the help of a lot of music that she played before and after. I think we communicated a lot through music and it just felt as natural as possible.”

Huling hirit kay Jasmine ay tinanong sa kanya kung ano ang masasabi niya about lesbians? “Just feel what they want to feel. Just love and who cares about what people would say. As long as you’re not harming anyone, just keep on loving. Let people talk and say what they want because, in the end, how can you fight what you’re feeling, ‘di ba? Just be confident about who you are.”

Si Jasmine ay nagbida na rin sa Transit na itinanghal siyang Best Actress sa 86th Academy Awards.

Peyborit child stars ng bayan

SANIB-PUWERSA SA PAGBIBIGAY-SAYA

SA FPJ’s ANG PROBINSAYANO AT MY DEAR

HEART SA ABS-CBN PRIMETIME BIDA

Makulay at makahulugan ang gabi ng buong sambayanan dahil gaya ng bawat pamilyang Filipino, mga bata ang sentro at pinagmumulan ng saya ng mga nangungunang back to back seryeng “FPJ’s Ang Probinsyano” at “My Dear Heart” sa ABS-CBN.

Matindi ang suportang natatanggap ng child stars ng Primetime Bida dahil bukod sa kanilang mahusay na pagganap, nagsisilbi silang ehemplo sa kanilang kapwa kabataan gabi-gabi. Una na nga riyan ang kuwelang tandem nina Macmac (Awra Briguela) at Onyok (Onyok Pineda) sa “FPJ’s Ang Probinsyano.”

Bukod sa aksiyon at drama, hindi pinalalampas ng mga manonood ang kanilang mga hirit na talaga namang nagbibigay-liwanag sa bawat tahanan. Naging markado rin ang ilan sa kanilang mga eksena na kumurot sa puso ng mga manonood.

Isa na nga rito ang pag-amin ni Macmac sa kanyang tunay na pagkatao na nagpakita na walang masamang magpakatotoo sa sarili. Tumatak din sa mga manonood ang madamdaming pagkakalayo nina Cardo (Coco Martin) at Onyok nang makulong ang una na nagpamalas na hindi kailangan maging magkadugo upang mahalin ang isang tao bilang kapamilya.

Tuloy-tuloy din ang saya sa inyong no.1 action drama serye dahil nadagdagan pa ng mga batang karakter ang palabas gaya nina Paquito, Dang, at Ligaya, na talaga namang kinaaliwan ng lahat ng mga manonood.

Samantala, kasama rin nagdadala ng ligaya tuwing gabi ang nakaaantig na kuwento ng “My Dear Heart,” na pinagbibidahan ni Nayomi “Heart” Ramos. Bagama’t bata at maliit, mayroon namang malaking puso si Heart na pinagmumulan ng pagmamahal at lakas ng kanyang mga magulang.

At kahit nasa hindi magandang kondisyon, hindi pa rin tumitigil si Heart na gawin ang lahat upang mapasaya ang pamilya sa pagtulong niyang mabago ang buhay ni Dra. Divinagracia (Coney Reyes) at paggawa ng paraan upang gumaling kahit siya pa ay isa nang kaluluwa. Katuwang niya sa pagbibigay-kulay sa kanilang buhay ang matalik niyang kaibigan na si Bingo, na ginagampanan ni Enzo Pelojero na kaagapay niya sa tuluyan niyang paggaling. Dahil nga sa matinding suporta ng mga manonood, usap-usapan gabi-gabi ang mga serye sa social media at palaging trending online ang nasabing fantasy drama series.

Nanatili rin na panalo sa kanilang timeslots mula nang umere ang parehong serye sa telebisyon, ayon sa datos ng Kantar Media. Patuloy na tutukan ang bidang child stars ng “FPJ’s Ang Probinsyano” pagkatapos ng TV Patrol at “My Dear Heart” gabi-gabi sa Primetime Bida sa ABS-CBN at ABS-CBN HD.

VONGGANG CHIKA! – Peter Ledesma