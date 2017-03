Greenhills the show window of fake goods

PATULOY ang Bureau of Customs sa kanilang raid sa mga suspected na bodega or warehouses na naglalaman ng mga kontrabando.

Naging successful naman ang laban sa smuggling na walang kaukulang import permit.

Ngunit ang pinagtatakahan nang marami, kung bakit hindi raw yata hinuhuli ang mga nagkalat na kalakal na fake products like shoes and handbags at iba pa sa Greenhills shopping mall ng customs authority?

Lantaran ang tinatawag na Class A branded items. Wala bang power ang commissioner’s office ng Bureau of Customs na ipahuli ang mga nagkalat na fake products or even to question it?

Hindi ba ito matatawag na “the show window of smuggling” ng Filipinas?

I wonder bakit madalang ma-raid ang lugar na ito?

May timbre ba o nagproprotekta ba?

Dapat mapasadahan ito ng BOC Intellectual Property Right group ang nasabing lugar.

Hindi lang sa Greenhills, sa Divisoria, sa Baclaran at iba pang siyudad at lalawigan ay nagkalat ang mga ganitong klaseng paninda.

May moral obligation rin ang local government unit and the community concern to help the government to fight smuggling sa kanilang lugar.

So far, pasado ang mga anti-smuggling operation ng BOC-CIIS under director Neil Estrella as ordered by Comm. Nick Faeldon.

Kailan naman kaya nila isusunod hulihin ang mga mall na nagtitinda ng pekeng produkto?

PITIK – Ricky “Tisoy” Carval