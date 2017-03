8-anyos ‘pare’ ni Digong pinalaya ng ASG

LIGTAS na nakabalik sa kanyang pamilya kahapon, ang 8-anyos batang lalaking binihag ng teroristang Abu Sayyaf Group (ASG), sa nakalipas na pitong buwan.

Iniharap ni Presidential Adviser on the Peace Process Jesus Dureza kay Pangulong Rodrigo Duterte, ang biktimang si Rexon Romoc, at ang kanyang mga magulang na sina Nora at Elmer.

Nabatid kay Dureza, tatlong linggo ang nakalipas bago nakombinsi ang ASG, na palayain si Rexon nang walang kapalit na ransom.

Si Rexon at kanyang mga magulang ay kinidnap ng ASG noong 5 Agosto 2016 sa Payao, Zamboanga Sibugay, at dinala sa Sulu.

Makaraan ang mahigit dalawang linggo, pinakawalan ng ASG si Nora nang magbayad ng maliit na halaga, habang ang kanyang mister ay pinalaya noong 13 Nobyembre nang magbigay ng isang milyong pisong ransom.

Sa pag-aakala na ang kanyang mag-ama ang lalaya kapag nagbigay siya ng isang milyong ransom sa ASG, ibinenta niya ang kanilang maliit na sari-sari store, at nangutang sa mga kaibigan at kaanak, ngunit si Elmer lang ang pinakawalan ng mga bandido, at itinira si Rexon, ani Dureza.

Ayon kay Dureza, inatasan siya ni Pangulong Duterte na gawin ang lahat ng paraan upang mabawi si Rexon sa ASG, nang walang ibabayad ni isang kusing na ransom.

Sa press conference, masayang tinawag ni Duterte na “pare” ang pinalayang si Rexon.

Kaugnay nito, iniha-yag ni Dureza, may 27 bihag na nasa kamay pa rin ng ASG, kasama ang anim Vietnamese.

(ROSE NOVENARIO)