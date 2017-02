Sylvia, nai-stress sa mabibigat na eksena bilang Mommy Glo; Kasal kay Peter, sa Marso na magaganap

KAHAPON ipinakita ang eksenang naihi sa pantalon niya si Sylvia Sanchez bilang si Mama Gloria ng The Greatest Love.

Ito na ‘yung kuwento ng aktres na isa sa gagawin niyang mahirap bilang maysakit ng Alzheimer’s na bukod sa nakalilimutan na ang lahat kasama na ang mga anak ay may mga gagawin siyang kakaiba.

“Naisip ko sa pinagdaraanang hirap ng maysakit na Alzheimer’s ay mas doble hirap ang nararanasan ng mga nag-aalaga kasi isipin mo, naihi siya, siyempre lilinisin mo. At worst kung dumumi pa, hindi pa pahirap iyon. Kaya sana hindi mangyari sa akin iyon.

“Sabi ko nga ‘di ba, saludo ako sa mga taong nag-aalaga ng maysakit na Alzheimer’s kasi ramdam ko, eh,” kuwento ni Sylvia sa amin kahapon habang tinitipa namin ang balitang ito.

Inamin din ng aktres na stress siya sa papel niya bilang si Mama Gloria at para mawala ito ay nagbabakasyon siya sa resthouse nila sa Batangas.

“Oo maganda ang role ni Gloria, pero mabigat kaya ginagawa ko ‘pag puro iyak ako the whole week, nag-a-unwind ako ‘pag week-end. Punta ako ng beach o kaya magluluto ako ng magluluto para makalimutan ko ng Saturday and Sunday si Gloria.

“Nagre-recharge ako ‘pag week-end para fresh ulit ang puso ko para ma-portray ng maayos ang role ko bilang Gloria mula Lunes hanggang Biyernes,” paliwanag pa ni Ibyang.

Samantala, tumatakbo ang kuwento ngayon ng The Greatest Love sa pamamanhikan na ni Peter (Noni Buencamino) sa pamilya ni Gloria at nakatakda ang kasal nila sa ikatlong linggo ng Marso at hinahanapan pa ng venue at oras.

FACT SHEET – Reggee Bonoan