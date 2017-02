Richard at Angelica, ‘di totoong may tampuhan

HINDI totoo ang tsikang nagkaroon ng tampuhan sina Richard Parojinog aka Mr. Pastillas at Angelica Yap aka Pastillas Girl na nakilala natin noon sa It’s Showtime ng Kapamilya Network.

Noong February 14 ay magkasama ang dalawa to celebrate Valentine’s para sa isang show sa Abra. Nakita ko mismo ang sweetness ng dalawa habang nasa biyahe at mismong si Angelica na rin ang nagsabi na wala naman talaga silang naging problema ni Chard.

After kasi nilang maging abala noon sa It’s Showtime ay nagkaroon na rin sila ng kani-kanilang career path at hindi na nagkikita.

I asked Angelica about her break-up kay Mark Neuman. Medyo seryoso kami ni Angelica habang nag-uusap dahil nasa isang room lang kami and nalaman ko nga ang buong katotohanan. Sabi ni Angelica, that some good things never last. Lalo na kapag parehong hindi handa sa isang relasyon na bago naging kayo ay magkaibigan na kayo.

Hindi naman hopeless si Angelica sa kanyang lovelife. Single siya ngayon at willing to wait naman kung sino man ang lalaking mamahalin siya .

Masaya naman siya ngayon sa bakuran ng Viva.

Masaya na rin ang anak-anakan kong si Chard promoting his latest digital single titled Puso under Ivory Music. Ipinalalabas na rin ngayon sa MYX Channel ang kanyang music video at nasa YouTube na rin ito. Pini-play na rin sa airwaves ang kanyang kanta at ratsada naman sa ilang mall shows at out of town shows ang binata!

‘Yun na!

REALITY BITES – Dominic Rea