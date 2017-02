Daniel at Liza, gagawa ng pelikula

KAMAKAILAN ay pumirma muli ng exclusive contract sina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo sa ABS-CBN. Meaning, tuloy-tuloy ang naglalakihang movie and television projects sa dalawang sikat na artista natin ngayon sa showbizlandia.

Actually, excited na kami sa pelikula nila sa Star Cinema ganoon din ang pagpapalabas ng kanilang pinag-uusapang serye na La Luna Sangre huh!

Naloka lang kami sa naglalabasang tiktak ngayon na posibleng magkaroon ng project together sina Kathryn at Nadine Lustre.

Ganoon din ang tsikang gagawa rin si Daniel ng pelikula with Liza Soberano?

Well, kung tutuusin, wala naman itong problema. Kilala naman natin ang ABS-CBN na very experimental pagdating sa loveteams. Kahit sino naman ay puwedeng makatrabaho nina Kathryn at Daniel.

Ang tanong lang diyan ay kung tatanggapin ito ng followers ng dalawa? If you look at it, posible ang mga tiktak na ito. Sa showbiz pa na lahat ay posible naman. Pero ito lang ang salita riyan. Professionalism at trabaho lang!

REALITY BITES – Dominic Rea