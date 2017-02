Acoustic sa “Live Jamming with Percy Lapid”

NAGPAMALAS ng kakaibang husay at galing ang acoustic guitarist na si Aya Fernando at ang singer na si Anne Onal sa nakaraang “Live Jamming with Percy Lapid” kamakalawa ng gabi na napapa-kinggan tuwing Linggo ng gabi, 11:00 pm – 2:00 am, sa Radio DZRJ-810 Khz., na sabayang napapanood via live streaming sa You Tube at Facebook sa website na 8trimedia.com., kasama ang mga beterenong musikero na sina Tim Torre, Nonoy and Gigie Duo at Miah Morales.

Sina Aya at Anne ay kapwa nagtatanghal sa Lobby Lounge Bar ng Hotel Jen tuwing Linggo at sa Oz Bar ng Holiday Inn Makati tuwing Miyerkoles.

Palagiang co-hosts din ng masayang programa ang anak ni yumaong Comedy King Dolphy na si Ms. Sahlee Quizon at entertainment columnist na si Lolipop.