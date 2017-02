GMA, Malaki ang kompiyansa kay Jennylyn

MALAKI talaga ang paniniwala ng Kapuso Network sa kanilang Primetime Queen na si Jennylyn Mercado. Imagine, kahit nasa listahan ng the who si Gil Cuerva, biglang bida kaagad ang drama.

Hindi pa kilala ng marami kung sino ba si Gil maliban sa mahaba niyang buhok. Ni wala pa nga itong napatutunayan kung magaling ba siyang artista para ipareha kay Jen.

Ngayon masusubukan kung talaga nga bang reyna si Jen sa Kapuso at kayang dalhin ang isang bagito.

Sabagay, kung si Maine Mendoza nga na galing din sa the who ay super sikat na ngayon at nagkakamal ng salapit at tagumpay..

Sa showbiz, walang imposible, lahat may karapatang sumugal ng kakayahan kahit na baguhan.

SHOWBIG – Vir Gonzales