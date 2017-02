Ana Capri, pang-Cinemalaya ang indie movie na Nabubulok

UNANG pagkakataon na sasabak ang magaling na aktres na si Ana Capri sa prestihiyosong taunang Cinemalaya filmfest. Aminado siyang excited sa proyektong ito, bukod kasi sa matagal siyang nagpahinga sa paggawa ng pelikula, nagandahan siya sa tema sa forthcoming movie nila.

“Oo first time pa lang akong gagawa ng project sa Cinemalaya. Kasi noon hindi ba, hindi naman ako madalas gumawa ng indie films?

“Actually, may mga offer nitong mga ilang buwan na nakalipas, pero nagkataon naman na nasa Australia ako, kaya hindi ko matanguan ang mga iyon. Hindi ko na sasabihin kung anong projects, bale ilang projects din iyon. Sayang din, pero nagkataon lang talaga na hindi ako available,” esplika sa amin ni Ana.

Dagdag pa niya, “Ngayon, dito sa gagawin kong movie, ang title ay Nabubulok (The Decay) and ito’y Cinemalaya 2017 Main competition Finalist. Ang direktor ay si Sonny Calvento at si Armando Lao ang consultant. Kaya masasabi kong bongga ang movie naming ito.”

Nabanggit din ni Ana na after nang mahabang bakasyon, excited na siyang sumabak ulit sa pag-arte sa harap ng camera.

“Yes, I’m excited to be back, act and earn good money,” nakatawang saad niya. “Hopefully I’ll get a good acting piece and deliver well, lalo na siyempre, Cinemalaya entry ito, eh.”

Nabanggit din ni Ana ang pinagkaka-abalahan niya mula nang dumating mula sa pagbabakasyon sa Australia. “Sa ngayon after ng bakasyon ay busy ako sa photoshoot, modelling. Magkakaroon kasi kami ng art exhibit sa April. So, nakatutok din ako sa pagpe-paint. Siguro kailangan kong gumawa ng mga seven paintings pa.”

Solo exhibit na ba ito?

Wika niya, “Hindi pa po solo exhibit ito. Pero puro sikat yung mga kasama ko sa forthcoming exhibit na ito. Like Ronna Manansala, Sir Claude Tayag, Herminigildo Pineda, Norman Tiotuico at ako. Bale five artist lang kami rito, second season ito ng My City My SM My Art sa SM City Clark at and grand launch will be on April 19, 2017.”

ALAM MO NA – Nonie V. Nicasio