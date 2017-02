Gerald 4 na taong niligawan si Regine, makasama lang sa concert

HINDI diretsong sinagot ng tinaguriang Prince of Ballad na si Gerald Santos kung last concert niya ngayong taong ito sa Pilipinas ang Something New In My Life, Ayaw pa niyang i-reveal at kompirmahin ang malaking proyekto niya na iikot sa United Kingdom.

“May inaabangan kaming isang napakalaking balita. Isang napakagandang outcome in the future pero right now,’yun lang muna. Basta abangan po nila ‘yan,”bitin na pahayag ng magaling na singer.

Basta ngayon, happy siya dahil finally ay nakuha niyang guest si Regine Velasquezsa April 9 sa Skydome. Apat na taon niyang niligawan si Regine kahit sa Music Museum at CCP concert niya pero ngayon lang nag-swak ang schedule nila.

Isa si Gerald sa anak-anakan ni Regine mula nang mag-champion ito sa Pinoy Pop Superstar. Nakita niya kung paano ito nag-grow bilang singer. Tapos ay nakasama niya sa SOP at Party Pilipinas.

Kung matatagalan ulit, bago makapag-concert si Gerald sa Pilipinas ay ‘wag itong palampasin. Makakasama rin niya ang UP Concert Chorus. Ito ay sa direksiyon niFrannie Zamora, musical direction is by Jason Cabato at mula ito sa concept at panulat ni Direk Rommel ‘Cocoy’ Ramilo.

TALBOG – Roldan Castro