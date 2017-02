Ellen Adarna, deadma sa isyu!

MAHILIG talagang magpakontrobersyal itong si Ellen Adarna. Hayan at pinag-uusapan talaga ang paggamit nila supposedly ng weed in an instagram video. “I wouldn’t post it online if it was weed,” she asseverates. “Hahaha! Sino bang tanga gagawa n’yan? Not unless ma-legalize na medicinal weed. Lol. Anak pa cya ni digong hajahajaj.”

Buong ningning na itinanggi ni Ellen that she and Sebastian “Baste” Duterte were high on dugs in the video that she posted on Ins- tagram last January 24. Na-repost ang nasabing video on a YouTube channel called LFMV last February 21. Ang title ay, “ELLEN ADARNA AND BASTE DUTERTE: SABOG NA SABOG.”

Na-achieve na naman ni Adarna ang gusto niya – na pag-usapan siya sa social media at the expense of Baste Duterte.

Nevertheless, one knowledgeable netizen intimated that Baste is using “cannabis oil” or “marijuana”.

As of press time, the video already has a staggering views of no less than 100,000 views on YouTube.

The viral video was also published on the blogsite called reddit.com with a headline that read: Video of Duterte’s son smoking a doobie surfaces.

According to www.drugs.com, the use of cannabis—commonly known as marijuana or weed—causes an altered state of consciousness, wherein the user may show signs of increased pulse and heart rate, bloodshot eyes, dilated pupils, and increased appetite.

Under Republic Act 9165 or the Act Instituting The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, cannabis or marijuana is included in the list of illegal drugs in the Philippines.

At any rate, Ellen denies said allegations, stating that Baste and her were nothing but plain “drunk” in the video that she uploaded on her Instagram. “I wouldn’t post it online if it was weed. Hahaha. Sino bang tanga gagawa n’yan?

“Not unless ma-legalize na medicinal weed. Lol. Anak pa cya ni digong hajahajaj,” avers Ellen.

The voluptuous 28-year-old sexy actress further intimated that Baste is using Philip Morris’s Iqos, a smokeless electronic cigarette made in Japan. She further asseverated, “They can say whatever they say. We were both drunk. Baste was smo-king real cigarettes. It’s called IQOS from Japan. You can google it.”

She further laughed it off and said, “Hahahaah because i hate draaagss ajajajajahaha. Baka si trillanes nag pa isyu nyan ahahaa Lol”

Ellen says that she and Baste have broke off but unlike most people, have remained chummy with each other.

“Dapat ganyan walang bitter. Move on ng masaya. Di na uso ang relationship goals! #exGoals na #throwback feelings malipayong 2017 and let go charooouoot.

“Nasobraan tas ka free spirit @sebastianduterte hahahahhaha mura rag wai mahitabo diba (parang walang mangyayari di ba).

“Mao na kung manguyab mo dapat cool inyung uyabon. (Kaya Kung umibig dapat cool ang inibig mo.)

“Cool ra cool ang pa coolookoy #kinsayvictim #victimsoflove diay ka huhhh ahahaha sigi unahay na kinsay magilog! (Sinong makikipag agawan!)”

‘Yun nah!

ANDREA TORRES, MAY SEPANX

SA PAGTATAPOS NG ALYAS ROBIN HOOD

Hindi lang viewers ang makakamiss sa Alyas Robin Hood. Sa lahat daw kasi ng roles na ginampanan ni Andrea Torres, ang karakter niya sa GMA Primetime series na fierce, sexy at feisty na si Venus ang kanyang paborito kaya para raw siyang nakakaramdam ng sepanx o separation anxiety.

“Ito ‘yung pinaka-favorite ko actually, sa lahat nang nagawa ko. Surprisingly, kasi akala ko parang hindi ko siya mapu-pull off. Dito ako pinakaalangan. Ang sarap pala niyang gawin, ang sarap pala ng gray character. Ma-mimiss ko talaga itong show lalo na ang mga katrabaho ko,” paliwanag ni Andrea.

MAINE TALBOG NA RAW SI NORA?

Maraming nagpapalagay na wala na raw binatbat si Ms. Nora Aunor kay Maine Mendoza kung paramihan ng commercials ang pag-uusapan.

Mabuti nga raw at may nag-offer pa sa superstar ng isang soap (detergent) commercial. Otherwise, zero balance raw ang ad placement ng

aktres.

Well, if Maine has a lot of endorsements lately, it’s highly understandable since she’s in vogue and she’s but new in the industry.

But during Nora’s peak years in the industry, (the 70s and the 80s), no can compare with her kind of endorsements.

Lahat na lang yata ng produkto ay si Nora ang pinipiling endorser.

Also, during that time, monopolize ni Guy ang lahat halos ng endorsement at walang makatatalbog sa kanya.

‘Yun lang!

LJ REYES, DESPERADO

Naiinis na kami sa karakter ni LJ Reyes sa GMA Afternoon Prime series na Pinulot Ka Lang sa Lupa bilang si Angeli. Masyado na kasi siyang desperado na makuha ang atensyon ni Ephraim na ginagampanan ni Benjamin Alves. She even tried na lasingin si Santina (Julie Anne San Jose) at puntahan ang binata sa CR nang naka-twalya lang! Nakakaloka. Sana maisip niya na hindi lahat ng gusto niya ay makukuha niya.

On the other hand, nais naming i-commend ang buong cast ng nasabing serye dahil tama nga si Direk Gina Alajar nang sabihin niyang lumevel up ang lahat dito. Kaabang-abang talaga ang bawat episode tuwing hapon sa GMA Afternoon Prime.

HINDI NA MAKITA ANG INSTAGRAM ACCOUNT

Napraning ang mga demonyong bashers ni Mark Herras dahil hindi na nila ma-locate ang instagram account ng gwapong aktor.

Hanap sila nang hanap pero hindi na talaga nila ma-locate ang instagram account ni Mark.

Well, Mark tends to lose his cool when he gets to read some of his bashers biting commentaries, he decided to shut it off.

Nasosobrahan naman kasi ang mga bashers na ‘to na sobra kung makapanglait sa mga celebrities simply because they are not using their

own name. Kung ‘yan ba ay tulad naming totoong pangalan ang ginagamit, do you think they would have the balls to bash our movie peo-

ple?

No fucking way!

Matataray lang kasi puro alias naman ang ginagamit.

Cheap!

Anyway, it’s all for the best. Mabuti na nga naman ‘yung tinigbak na ni Mark ang kanyang instagram account kaysa mapraning siya sa mga kabaklaan ng mga bashers na ‘to.

‘Yun lang!

JUANCHO TRIVINO, EXCITED SA DESTINED TO BE YOURS

Isa pala si Juancho Trivino sa milyung-milyong nag-aabang sa pagsisimula ng Destined To Be Yours sa Lunes, Pebrero 27. Sinabi ng Kapuso actor na excited na rin daw siyang ipresent ang magiging tono o timpla ng serye sa mga manonood.

“Exciting kasi it’s light lang eh. Hindi siya masyadong heavy panoorin. Hindi siya heavy at masaya siyang panoorin,” pangako nito.

We are also looking forward to it lalo pa’t mukha ngang good vibes lang ang dala nito sa atin. Abangan ang worldwide premiere ng Destined To Be Yours ngayong Lunes sa GMA Telebabad.

KIM DOMINGO, DREAM PROJECT ANG MAKAGAWA NG HEAVY DRAMA

Hindi lang sa modelling gigs in demand ang Kapuso sexy star na si Kim Domingo. In fact, napag-alamanan namin recently na wish niya palang gumawa ng madramang soap. “Hindi naman habambuhay na nasa ganito akong image eh. Sana mabigyan ako ng pagkakataon na magkaroon ng isang soap na heavy drama talaga. Pangarap ko ‘yun. Gusto ko ‘yung inaapi ako, mga mala-Princess Sarah ‘yung dating,” kuwento ng Bubble Gang star.

Nakabibilib naman ang goal ni Kim. Siguradong malayo-layo pa ang mararating ni Kim sa kanyang karera.

BACK To BACK – Pete Ampoloquio, Jr.