Cebuano na child stars sa FPJ’s Ang Probinsyano natural, mahusay umarte (Coco binigyan ng bagong cellphone sina Paquito at Ligaya)

ANG character actress sa TV, movies at stage play na si Malou Crisologo ang acting coach ng mga Cebuanong at bagitong child stars sa “FPJ’s Ang Probinsyano” na sina Paquito, Ligaya at Dang.

Kung panonoorin ninyo ang tatlo sa No. 1 action drama serye ni Coco Martin sa ABS-CBN Primetime Bida ay very natural silang umarte lalo si Paquito na nagsisimula nang magkaroon ng tatak sa mga manonood.

Pero kahit may bagong salta sa kanyang teleserye ay hindi nagbabago ang pagmamahal at suporta ni Coco sa original niyang anak-anakang si Onyok at Macmac.

Samantala dahil behave at pinagbubuti ang pag-arte ay nagkaroon ng reward sina Paquito at Ligaya noong Valentine’s day. Nakatanggap sila ng regalong brand new cellphone mula sa kanilang kuya Coco.

“Thank you kuya Coco, cellphone ayos ka Bay walastik gid,” pasalamat ng isa sa nakatanggap ng cellphone na si Paquito sa kanyang idol na actor.

Cardo, ayos ka gyud!

GINTONG BUHOK NI LOISAPATULOY

NA PINAGKAKAKITAAN NI NIKKI

SA “MY HAIR LADY”

Alam na ni Audrina (Nikki Valdez) ang sikreto kung paano siya madalas makakukuha ng ginto sa buhok ni Goldie (Loisa Andalio) — kailangan laging masaya ang dalaga dahil kung hindi ay wala silang mapapala ng mister na si Edgar (Polo Ravales).

Kaya kahit iritada at gustong higpitan si Goldie ay walang magawa ngayon si Audrina kundi ang magkunwari-kunwariang cool para patuloy na makinabang sa hair ni Goldie tuwing kanyang

ginugupitan.

Pero mukhang hindi na rin magtatagal ang pananamantala ni Audrina lalo’t concern na kay Goldie ang tunay niyang mga magulang na sina Christy (Matet de Leon) at Marcus (Bobby Andrews).

So nabibilang na rin ang araw nina Audrina at Edgar. Sigurado kapag nalaman ni Goldie ang totoo ay tiyak na kamumuhian niya nang husto ang pekeng ina.

Sino naman kaya ang magwawagi sa puso ng dalaga, si Jameson Blake kaya o si Mark Oblea? Mas malapit ngayon si Goldie kay Jameson na nakasama niya ang pamilya noong umalis siya sa kanilang bahay para hanapin ang kanyang mahal na yayang si Noring (Rubi Rubi).

Panoorin si Loisa Andalio sa pagpapatuloy ng “My Hair Lady” sa Wansapanataym pagkatapos ng Your Face Sounds Familiar Kids sa ABS-CBN-2.

ELMO AT JANELLA MAY BAGONG

TELESERYE SA DREAMSCAPE ENTERTAINMENT

KASAMA SI NASH AGUAS

After ng teleserye nilang “Born For You” na pinag-usapan talaga ang mga bawat eksena ay may upcoming teleserye ang ElNella loveteam na sina Elmo Magalona at Janella Salvador sa Dreamscape Entertainment na makakasama ng dalawa sa bagong proyekto si Nash Aguas.

Wala pang ibinibigay na detalye kung ano ang magiging titulo at iba pang part ng cast at magiging director nito pero sigurado dahil kamakailan lang ay nagkaroon ng meeting para rito. Bahagi ng meeting ang mabait at sweet na business unit head ng Dreamscape na si sir Deo Endrinal. I’m sure ikatutuwa ng ElNella fans ang nasabing good news.

BACK To BACK – Peter Ledesma