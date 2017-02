ITINANGGI kahapon ni Yassi Pressman na siya ang gaganap bilang bagong Darna.

Aniya, matapos pumirma ng kontrata sa ABS-CBN, na napakalaking honor na gampanan ang iconic superheroine na si Darna, ”Sobrang laking honor. Kahit sabihin na even if I don’t get to play the role, kung isa ako sa mga iniisip nila na posible, eh sobrang nakatutuwa. Just the fact na naiisip nila na maging part ako or choice, thankful ako.”