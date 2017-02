Magandang kapamilya actress pinag-aagawan nina Ian at Xian sa A Love to Last (Bea Alonzo wife material para kay Gerald Anderson)

SA panayam ni Marie Lozano kay Gerald Anderson sa TV Patrol bagama’t walang inamin ang actor kung sila na ni Bea Alonzo ay sinabi niyang masaya siya sa company ni Bea at para sa kanya ay isang wife material ang magandang Kapamilya actress.

Kaya lang pareho raw silang tutok ngayon ni Bea sa kanilang respective career at siya ay abala sa pinatatakbong foundation na tumutulong sa mga kababayan nating may mga kapansanan.

Samantala kamakailan ay umuwi sa GENSAN si Gerald upang sorpresahin ang kanyang mommy Vangie at doo’y naabutan niya itong nagpapakain ng mga alagang baboy na dati pa raw ginagawa ng kanyang ina na masigasig magtrabaho.

Sobrang higpit ng yakap ni mommy Vangie sa anak na hindi lang naging mabait sa kanila kundi good provider pa. Isa ito sa magandang attitude ni Ge (palayaw ng actor) hindi siya madamot sa pamilya at kapwa. Hashtag#GoodSonGyud!

****

Tinutukan talaga ang apat na pangunahing karakter sa A Love To Last na sina Ian Veneracion, Bea Alonzo, Iza Calzado at Xian Lim.

Yes napanood sa February 22 episode ng ALT ang pakikipagkitang muli ni Grace (Iza) kay Andeng (Bea) na gustong maging parte sa debut ng daughter nila ni Anton (Ian) na si Chloe (Julia Barretto).

Hina-handle ito ng event company nina Andeng. Sa pag-uusap ng dalawa ay ini-reveal ni Grace kay

Andeng na tatlong taon niyang iniwan ang kanyang pamilya at ngayon ay gusto niyang bumalik sa kanila. Doon ay nakaramdam ng awa ang dalagang Batagueña (Andeng) sa boss na si Engr. Anton na matagal na nangulila at mag-isang pinalaki ang tatlong anak.

Kaya nang aksidenteng makita niya sa isang Music bar na naabutan niyang kausap ng kababata at manliligaw na si Totoy (Xian) na nakipagkita talaga nang sadya kay Anton para malaman kung may interes o gusto ba siya kay Andeng?

Nang mag-usap na sila ni Anton ay hindi napigilan ni Andeng na maluha habang sinasabi sa kanya ng boss na mabait si Totoy kaya mahalin niya ito.

Si Anton ba ang isinisigaw ng puso ng dalaga? Paano na si Totoy na nagtapat na ng pag-ibig sa kanya? Sino kaya sa dalawa ang kanyang pipiliin.

Abangan ang kasagutan sa A Love To Last na napapanood gabi-gabi pagkatapos ng Philippine fantasy-drama series na “My Dear Heart” sa ABS-CBN Primetime Bida.

Magbabalik na ang karakter ng tunay na ina ni Heart (Heart de Jesus) na si Gia Divinagracia, na anak ni Doctora Margaret (Coney Reyes). Subaybayan at huwag palalagpasin ang muling pagtatagpo nina Gia at Jude (Zajoe Marudo) na dating magkasintahan at mga magulang ni Heart.

Wow this is exciting much gyud!

Back to back-to-back na Sunday Fun Pamilya

FPJ’S ANG PROBINSYANO SA ASAP,

MARKET MARKET AT STAR MALL

This Sunday, Feb 26, pahinga muna si Coco “Cardo” Martin sa kanyang misyon at pakikipagbakbakan sa No.1 action drama series sa ABS-CBN Primetime Bida na “FPJ’s Ang Probinsyano.”

This time ay kasama ng mga co-star sa serye, aaliwin ni Coco sa kanilang FPJ’s Ang Probinsyano “Sunday Fun Pamilya” ang mga kapamilyang gabi-gabi ay regular na nanonood sa kanila. First stop ng Sunday FunPamilya ay sa ASAP na mapapanood si Coco sa kanyang production number kasama sina Onyok at Makmak. Masisilayan na rin sa kauna-unahang pagkakataon sa live show sa television ang mga Angel sa Cebu ni Cardo na sina Dang, Ligaya at Paquito na popular sa mga viewer ng Ang Probinsyano kasama ng iba pang cast.

Live na live ring masasaksihan sa araw na ito sa ganap na 4:00 pm sa Market Market at 6:00 pm sa Star Mall Alabang ang Sunday Fun Pamilya mall show.

Sa mga bata namang ang edad ay mula 7-12 anyos ay puwede silang pagsuutin ng pulis na costume tulad ni Cardo. Makisaya, makitawa at maki-bonding sa inyong favorite FPJ’s Ang Probinsyano stars.

VONGGANG CHIKA! – Peter Ledesma