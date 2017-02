Karla, ninang sa kasalang Billy at Coleen

TINANGGAP ni Karla Estrada ang kahilingan nina Billy Crawford at Coleen Garcia na magninang siya sa kanilang kasal next year.

Hindi natanggihan ni Karla ang hiling ng dalawa dahil matagal na rin ang pagkakaibigan ng singer/aktres at ni Billy.

“Hindi ko na mahintay ‘yung araw na ‘yon and thank you so much at kinuha ninyo ako. I will be there 24/7. Alam mo ‘yan, noong araw pa tayo, ang lalim ng pagkakaibigan namin at siyempre kasama ka na roon, Coleen. Para ko nang kapatid ‘yan (Billy). So yes, isa ako sa mga ninang niyo, I love you, I love you guys,” ani Karla.

”Gusto namin na ‘yung mga ninong and ninang to have a role. Minsan kasi ang mga kasal ay ‘it’s all about money’ or ‘all about sponsors.’ Kami, we look forward also to having people in our lives who will guide us sa relationship namin, ‘yun naman ang point kung bakit may ninong and ninang. Kaya gusto naming tanungin si Karlita kung pwede ka bang mag-ninang sa aming dalawa?” tugon naman ni Billy.