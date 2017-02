Gerald Santos, dream come true na makasama sa concert si Regine Velasquez

IPINAHAYAG ng Prince of Ballad na si Gerald Santos ang kanyang sobrang kagalakan nang finally ay pumayag ang Asia’s Songbird na si Regine Velasquez na maging special guest sa concert niya sa SM Skydome sa April 9, na pinamagatang Something New In My Life.

“I’m very thankful to her na, mga two weeks or three weeks lang na talagang constant communication with her, na, ‘Ate Reg baka naman po makakalambing na ako sa iyo this time?’ Kaya po nang pumayag si Ate Reg, sobrang saya ko, sobrang dream come true po ito!” Pahayag ni Gerald.

Dagdag pa ng singer, “Kasi siyempre, hindi naman po lingid sa kaalaman ng marami, sa show niya po ako nagsimula. Kumbaga, isa po ako sa mga anak-anakan niya, like Rachelle Ann Go and Sarah Geronimo.

“Si Ate Reg ang host ng Pinoy Pop Superstar, kaya isa siya sa talagang nakakita sa pag-grow ko as an artist. Talagang nakita niya noon kung paano ako nagsimula during the competition, hanggang sa manalo na. Tapos ay nagkasama po kami sa SOP and Party Pilipinas for how many years.

“So, it’s a big deal for me na mai-guest ko siya. Dahil parang anointment din po yun ng kanyang anak dito sa concert stage. Parang pag-legitimize rin po iyon sa akin bilang concert performer and as a singer dito sa industry.”

Sinabi rin ni Gerald kung ano ang kanyang napi-feel sa forthcoming concert niya. “Very excited po ako sa concert ko sa Skydome, marami po silang dapat abangan dito. Bukod kay Ate Regine, nandoon ang UP Concert Chorus at may surprise guest din. It would be directed by Direk Frannie Zamora, musical direction is by Jason Cabato at mula ito sa concept at panulat ni Direk Rommel ‘Cocoy’ Ramilo.”

Nabanggit pa ni Gerald na may malaking koneksiyon ang titulo ng kanyang concert na Something New In My Life sa mga magaganap sa kanyang career ngayong taon.

ALAM MO NA! – Nonie V. Nicasio