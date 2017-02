Elha Nympha, kasali sa Little Big Shots talent search ni Steve Harvey

BONGGA si Elha Nympha na grand champion ng The Voice Kids Season 2 dahil makakasama siya sa isang talent search na Little Big Shots ni Steve Harvey na produced naman ni Ellen DeGeneres.

Isa si Elha sa contestants ng second season ng Little Big Shots at ipinost niya ang poster ng show na kasama siya sa kanyang IG account.

At dahil si Ellen ang producer ng Little Big Shots ay tiyak na isa si Elha sa mapi-feature sa The Ellen DeGeneres show.

Anyway, isa kami sa pinahanga ni Elha noong Sabado nang gayahin niya ang legendary singer na si Dulce sa programang Your Face Sounds Familiar Kids sa ganda ng performance niya. At maging ang mga huradong sina Sharon Cuneta, Ogie Alcasid, at Gary Valenciano ay hangang-hanga sa kanya.

FACT SHEET – Reggee Bonoan