Waiver sa field trips walang bisa — CHEd exec

HINDI maaaring talikuran ng paaralan ang responsibilidad sa mga estudyante, sakaling magkaroon ng aksidente ang isang school event, kahit may pinirmahang “waiver” ang mga magulang o guardian ng mga mag-aaral.

Ito ang iginiit ng dalawang miyembro ng academe nitong Martes, makaraan maaksidente ang isang bus sakay ang mga estudyanteng magfi-field trip sa Tanay, Rizal, nagresulta sa pagkamatay ng 15 katao.

“Kahit ipapirma mo iyan sa mga estudyante, mga magulang — kahit po puwersahin, wala pong bisa iyan dahil ang importante po, dapat nagbigay ng due diligence ang eskuwelahan para sa kapakanan, kaligtasan ng kanilang mga estudyante,” ani Engr. Ronaldo Liveta, ng Commission on Higher Education-Office of Student Affairs, sa panayam ng isang radio station.

Sangayon si Fr. Ranhilio Aquino, dean ng San Beda Graduate School of Law, sinabing “walang epekto” ang waiver sa ilalim ng Civil at Family Codes.

“Batas mismo ang nagbibigay sa mga paaralan, kanyang mga administrador at kanyang mga teacher ng obligasyon na pangasiwaan ang kapakanan ng kanyang mga estudyante.”

“If it is an obligation imposed by law, you cannot waive away the obligation… Waivers are not of any use kung ang pakay nila ay balewalain ang obligasyon ng teacher at eskwelahan na tingnan mabuti ang kalagayan ng mga bata,” dagdag ni Aquino.