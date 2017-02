Rape suspect timbog sa parak

CAMP OLIVAS, Pampanga – Nasakote nang pinagsanib na puwersa ng Mexico Police at Pampanga Provincial Public Safety Company, ang isang lalaking suspek sa panggagahasa at no. 2 most wanted person sa nasabing bayan, sa manhunt operation ng mga awtoridad sa Brgy. Sta. Cruz Maragul, Mexico, kamakalawa ng tanghali.

Base sa report ni Supt. Wilfredo M. Paulo, hepe ng Mexico Police, sa tanggapan ni Supt. Aaron N. Aquino, Police Regional Office-3 director, bitbit ang alias warrant of arrest na inisyu ng RTC Branch 45, City of San Fernando Pampanga, inaresto ng mga awtoridad ang suspek na si Jonas Colis y Enrique, 21, magsasaka, ng Brgy. Sta. Cruz Maragul, Mexico, Pampanga.

(LEONY AREVALO)