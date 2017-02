Palengke, animo’y mall show ‘pag may taping sina Ligaya, Dang at Paquito

MALAKAS talaga ang programang FPJ’s Ang Probinsyano dahil ilang araw palang napapanood sina Ligaya, Dang, at Paquito na bagong karakter sa FPJ’s Ang Probinsyano at kaibigan nina MakMak at Onyok sa probinsIya ay sikat na kaagad sila, huh?

Yes Ateng Maricris, kuwento mismo sa amin ng nakapanood ng taping ng AP sa isang palengke, ayaw niyang ipabanggit ang lugar dahil baka lalong dagsain ng tao.

“Parang mall show sa palengke ang dating, grabe karaming tao, hindi kami makapag-taping ng diretso, putol-putol kasi kasasaway sa tao,” kuwento ng isa sa nakakita mismo.

Hindi na namin babanggitin kung saang palengke ang taping dahil baka mas lalong dumami pa ang pumunta. Hindi naman ito ipinagdadamot kaso hindi makapag-taping ng diretso.

Wagi na naman sa mga bata ang programa ni Coco Martin dahil naka-diskubre na naman siya ng mga bagets na may talento sa pag-arte at puwedeng sumunod din sa yapak nina Makmak at Onyok.

Kaya naman inaabangan talaga ng mga bata ang FPJ’s Ang Probinsyano, eh, dahil hoping din sila na baka maligaw din sa lugar nila si Coco at mapansin din sila at take note kapag puro bata ang eksena sa serye ay G o General Patronage ang rating na inilalagay at kapag ‘yung mga kontrabida na ang umeereng eksena na may barilan at naroon si Sam Pinto alyas Sexy ay biglang magpapalit ng PG o Parental Guidance o kaya SPG o Strong Parental Guidance.

FACT SHEET – Reggee Bonoan