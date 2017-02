Maseselang eksena ng The Better Half nirebyu, nagandahan kaya ‘di basura

DUMAAN naman pala ang mga maseselang eksena ng The Better Half sa board members ng MTRCB na nagrebyu nito at nakita nila ang ganda ng buong palabas at nilagyan mismo ng ABS-CBN ng rating na SPG o Strong Parental Guidance.

Kaya bakit tinawag na ‘basura’ ng bagong upong board member at blogger na si Mocha Uson ang nasabing programa?

Simula noong umere ito noong Lunes, Pebrero 13 ay pinag-uusapan na ito nang husto dahil maganda ang pagkakagawa ng love scenes at istorya at maganda ang pagkakaganap din ng mga artistang sina Shaina Magdayao, JC De Vera, Carlo Aquino, at Denise Laurel dahil hindi malaswa.

Bukod dito ay maraming viewers ang nakare-relate sa buhay ni Camille (Shaina) na nawalan ng minamahal dahil sa trahedya. Pero bumangon at nilimot niya ang nakaraan para ituloy ang kanyang buhay. Ipinakita rin naman nito na hindi dapat tayo maging tulad ni Bianca (Denise) na hayok sa pag-ibig dahil nakasisira ito ng bait.

Hindi ito basta-basta inaprubahan lang ng MTRCB. Nakita ng mga miyembrong nag-rebyu ang aral na ibinabahagi ng The Better Half sa mga manonood.

Ipinakikita ng serye ang suliranin ng mga taong nagmamahal, hindi lang para sa asawa kung hindi pati na rin sa pamilya at kaibigan.

Sabi nga ng kasamahan namin sa panulat na si Ogie Diaz sa kanyang Facebook post, dapat nakipag-meeting muna si Uson sa MTRCB board bago siya nagsumbong sa publiko. At sa ganitong paraan natin makukuha ang solusyon na hinahanap natin, hindi sa pagsusumbong sa taumbayan.

FACT SHEET – Reggee Bonoan