Angelo Carreon, posibleng gumawa ng project kasama ang Megastar

NATUWA kami nang nakita ko sa Facebook na may photo si Angelo Carreon kasama ang Megastar na si Sharon Cuneta. Kaya nag-pm ako sa kanya para usisain kung may project ba siya with Sharon.

“Yes po, soon. Show po yata ang gagawin namin, pero not sure pa po,” saad sa amin ni Angelo.

Dagdag pa niya, “Sabi po kasi ni Tita Shawie sa akin, ige-guest niya po ako very soon, hindi ko po alam kung saan at kailan.

“Kay Tita Imelda (Papin), katatapos lang po ng concert namin dalawa, then may show po ulit kami by March po yata. Sobrang saya ko po sa support niya sa akin, lalong-lalo na po sa mga show na mag-kasama kami ni Tita Imelda. At ipapasok niya raw po ako sa Actor’s Guild.”

Nabanggit din niya sa amin na marami nga siyang pinagkakaabalahan ngayon. Bukod sa pelikula, may mga TV guesting din siya at product endorser na rin. Kaya masaya si Angelo sa mga development sa kanyang career.

“Yes po, masaya po ako ngayon sa nangyayari sa career ko dahil nakikita ko po ‘yung improvement at pagkakaiba kaysa rati. Sa pag-improve rin po ng talent ko, mas marami rin po ang shows and projects,” saad ni Angelo.

Dagdag niya, “Katatapos lang ng contract signing ko po bilang isang Official Kahamis endorser na ang CEO/President ay si Mr. Melbert De Padua. Kaya pursigido po ako sa pagpo-promote sa napakagandang produktong ito. Nag-photoshoot din kami para ilagay sa Kahamis soap, tarpauline, poster, flyers at iba pa.”

Ayon pa sa kanya, niluluto na rin ang unang pelikulang pagbibidahan niya.

“May Indie film po ako at mga film na gagawin pa namin this year. Waiting na lang po sa script, then planning na po kami para sa shoot date and location. Wala pa pong final title, actually gagawin po namin ‘yung kuwento ng buhay ng CEO/President po namin sa Kahamis, ako po ‘yung lead role at si Eman Bas po ang director.”

ALAM MO NA! – Nonie V. Nicasio